“Saúde que dá Prêmios”: ganhadores são da Rua Sergipe

Campanha da Santa Casa, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, entregou televisão e celulares

A campanha “Saúde que dá Prêmios,” promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, tem se consolidado como uma poderosa ferramenta de solidariedade na comunidade. Ao unir o desejo de ajudar ao próximo com a oportunidade de ganhar prêmios, a iniciativa mobiliza pessoas a colaborar com a Santa Casa, garantindo recursos essenciais para o atendimento de alta qualidade que o Hospital oferece.

Participar da campanha é mais do que concorrer a prêmios; é fazer parte de uma corrente do bem que impacta diretamente a saúde e o bem-estar de milhares de pessoas. A cada doação, os votuporanguenses têm a chance de transformar vidas e ainda receber um reconhecimento especial por sua generosidade.

Nesta última edição, a campanha premiou três moradores da Rua Sergipe. O principal ganhador, Miguel João Gossn, foi contemplado com uma TV novinha. Há anos colaborando com a campanha, Miguel expressou sua satisfação em poder ajudar a Santa Casa, uma Instituição que, segundo ele, desempenha um papel fundamental na saúde da cidade. “Acho que é nosso dever colaborar com essas instituições, especialmente quando vemos o impacto positivo que elas têm na vida de tantas pessoas,” afirmou Miguel ao receber seu prêmio.

José Pedro Dela Cruz Tome ganhou um celular. Colaborador desde o início da campanha, José Pedro destacou a sensação de gratidão em poder contribuir com a Santa Casa. “Saber que minha doação ajuda a manter um Hospital que cuida tão bem da nossa comunidade me motiva a continuar participando,” disse ele.

Ana Maria Mendonça Amendola, também moradora da Rua Sergipe, foi premiada com um celular. Ana Maria compartilhou que a Santa Casa faz parte de sua vida há mais de 30 anos, tendo sido o local onde passou por cirurgias e deu à luz suas filhas. “A Santa Casa é uma referência para todos nós, e contribuir com a campanha é a minha forma de garantir que ela continue prestando o excelente serviço que sempre ofereceu,” declarou.

Esses ganhadores são exemplos de como a participação na campanha “Saúde que dá Prêmios” pode fazer a diferença, tanto para quem colabora quanto para aqueles que recebem os cuidados da Santa Casa. A Instituição agradece profundamente a todos os participantes e reforça o convite para que mais pessoas se juntem a essa causa.

Ao colaborar, você não só ajuda a manter o Hospital funcionando em sua plena capacidade, como também concorre a prêmios que reconhecem sua generosidade. Participe e faça parte dessa corrente de solidariedade que transforma vidas!

Autorize sua doação diretamente no telefone 0800-7701950 e salve vidas!