“Saúde que dá Prêmios”: ganhador do carro é do bairro Portal dos Lagos

Morador da Rua Assad Wadih Haddad foi o sortudo e leva um Fiat Mobi; seus vizinhos recebem uma televisão cada





A Santa Casa de Votuporanga iniciou o ano valorizando a solidariedade dos votuporanguenses. Nesta terça-feira (1/2), a Instituição entregou um carro zero quilômetro da campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev.



O endereço sorteado foi Rua Assad Wadih Haddad, no bairro Jardim Portal dos Lagos. Bruno Eduardo De Oliveira Canela estava acompanhado da esposa Patrícia e da filha Alice e levou para casa um Fiat Mobi. “Foi uma grande surpresa, nem estava esperando. Já contribuo faz cinco anos com a iniciativa, sempre fui bem atendido na Santa Casa e devemos colaborar com a Instituição”, disse.



Já seus vizinhos Priscila Carvalho Simão e Edson Roberto Gianini ganharam uma televisão cada. “Faz 15 anos que participo da campanha. Há 12 anos, fui colaboradora do Hospital, mas antes já fazia minha doação. Um pouquinho de cada um faz a diferença para a Instituição”, afirmou Priscila.



Já Edson contou o motivo de aderir à promoção há um ano e meio. “Saúde para mim é muito importante, muitas pessoas precisam da assistência”, complementou.



A campanha “Saúde que dá Prêmios” é uma importante fonte de recursos para o Hospital, único que atende os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.



Toda contribuição realizada por meio da conta de água e esgoto é direcionada para a Instituição, refletindo na manutenção da assistência de qualidade e humanizada. Os recursos são utilizados em benefício daqueles que mais precisam. “Contamos com elevada sensibilidade da população e o resultado financeiro da ação empregamos em prol dos mesmos com melhor atendimento e humanização. A Santa Casa atende número expressivo de paciente do SUS, e estas verbas angariadas em leilões e promoções são voltadas para alas do Sistema Único de Saúde”, explicou o provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi.



Participaram da entrega ainda o diretor Marcos Garcia, o vereador e Relações Institucionais da Santa Casa, Daniel David e o administrador Angelo Jabur Bimbato.



A iniciativa



A campanha “Saúde que dá Prêmios” teve início em 2002. O município possui uma lei que autoriza a Saev Ambiental a receber doação espontânea para a Santa Casa, por meio da conta de água.



O superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, destacou a campanha. “Mais do que prêmios, é a satisfação da população de Votuporanga de ajudar a Santa Casa. Hoje temos 9.500 votuporanguenses que aderiram a iniciativa. Entretanto, somos em 40 mil moradores, por isso pedimos para aqueles que ainda não contribuem possam auxiliar o Hospital por meio da conta de água”, disse.



As agentes de Telemarketing da Instituição entram em contato para as adesões. O morador ajuda a Santa Casa e ainda concorre a uma televisão nova mensalmente. Os vizinhos – que também participam da campanha – recebem um celular cada.



O sorteio é mensal e realizado com o apoio da TV Unifev, fundamental para a prestação de contas e transparência da iniciativa.