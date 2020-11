“Saúde que dá Prêmio”: você pode ganhar um carro 0km

Faça sua adesão na campanha da Santa Casa com doação de, no mínimo, R$5 por mês e concorra a um automóvel em janeiro

Ao longo dos mais de 10 anos, a campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga, fez centenas de ganhadores. A cada mês, a iniciativa contempla os moradores que ajudam o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

E quando se faz o bem, a recompensa acontece. Pode ser a alegria de contribuir com a assistência de pacientes que tanto precisam. Ou o senso de dever cumprido. Ou a sorte de ser ganhar um notebook ou ainda um carro 0km no começo do ano. Seja qual motivo, sempre vale à pena!

Para Justina Clarinda Martins, colaborar com o Hospital é traduzida por felicidade. A aposentada levou para a casa um Fiat Mobi da Santa Casa, sorteado em 2018. “É uma alegria imensa, nunca ganhei nada. E, no auge dos 73 anos, recebi um carro. Estou muito feliz”, contou.

Ela falou da importância de ajudar a Instituição. “A Santa Casa é a nossa casa. Todos precisam colaborar para a manutenção dos atendimentos”, complementou.

Moacir Bicharelli foi o grande vencedor de 2019. Ele foi contemplado com um Fiat Mobi da campanha, realizada em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev. “Ganhar o carro, me deixa muito feliz e contente”, disse.

O aposentado falou também da iniciativa. “O Hospital é um exemplo, todo mundo deveria colaborar”, afirmou. E felicidade boa é compartilhada. Tanto os vizinhos da esquerda e da direita – que participam da ação – de Clarinda e de Moacir receberam notebooks.

Quer começar 2021 com uma excelente notícia? Faça como eles e participe da campanha. Entre em contato com a equipe de Telemarketing da Santa Casa – 17 3405-9139 e autorize a doação de, no mínimo, R$5.

O morador concorre a notebooks todos os meses e seus vizinhos ganham bicicletas. No início do ano, quem for sorteado leva para casa um carro e moradores próximos, que participam da iniciativa, recebem notebooks. E, principalmente, ajudam na manutenção dos atendimentos da Instituição. Mas atenção: para ter chances de ser contemplado, é importante fazer sua adesão o quanto antes. Não perca essa oportunidade de fazer o bem e de investir na saúde de sua família.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, falou da importância da campanha. “É uma das principais fontes de arrecadação de recursos para nossa Instituição. Mais de 70% de nossos atendimentos é para pacientes de Votuporanga e a ação tem como foco a solidariedade de nossa população. É uma verba que garante qualidade e humanização da nossa assistência, uma maneira dos votuporanguenses investirem em serviços que beneficiarão muitas vezes sua família, amigos e conhecidos. Agradecemos a todos que participam e pedimos para quem puder, que salvem vidas”, finalizou.