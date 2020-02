“Saúde que dá Prêmio”: rua Alagoas é contemplada

Três moradores do bairro Patrimônio Velho receberam notebook e duas bicicletas da campanha da Santa Casa.

A Santa Casa de Votuporanga tem a população como grande parceira! A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Instituição em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, é um exemplo dessa generosidade da comunidade.

Os moradores doam para o Hospital, a partir de R$5, na conta de água e concorrem a notebook todos os meses. Os vizinhos – que colaboram com o projeto – recebem bicicletas. No começo do ano, os prêmios são um carro zero quilômetro e dois notebooks.

Neste mês, o sortudo da vez foi Antonio Thomazela. Ao lado da esposa Iolanda, ele falou da importância do Hospital para Votuporanga. “Não dá para viver sem a Instituição. A Santa Casa atende tão bem e devemos ajudar para melhorar ainda mais. Não faz falta para ninguém doar R$5”, falou.

Antonio Tromboni recebeu uma bicicleta. “Contribuímos há mais de dois anos. É uma entidade que tem muita credibilidade e presta uma boa assistência”, afirmou.

O cirurgião torácico, Dr. João Paulo de Lima Pedroso, também ganhou uma bicicleta. “É muito importante ajudar o Hospital a crescer, se desenvolver e salvar mais pessoas. Participar da campanha é uma boa causa”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou o quanto a iniciativa é necessária para o Hospital. “’Saúde que dá Prêmio’ é uma das principais formas de a população votuporanguense contribuir para a manutenção dos nossos atendimentos, já que cerca de 70% deles são prestados aos pacientes do SUS. A renda arrecadada em 2019 foi essencial para as finanças da Instituição e, em nome da Diretoria, agradeço a cada membro da comunidade que participou. Saibam que a contribuição de vocês está ajudando a salvar vidas”, frisou.

Sorteio

Neste mês, a Santa Casa aproveitou o programa “Saúde que dá Prêmio”, para explicar sobre mais uma iniciativa do bem e que salva vidas. A campanha Nota Fiscal Paulista mudou e o foco é o cadastro automático.

Com esse formato, o consumidor auxilia o Hospital e, ainda, concorre a prêmios mensalmente. O captador de Recursos, Rosemir Antônio Lopes, ressaltou que, para participar, é preciso se cadastrar no site da https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/cadastroCAT/SolicitacaoCadastroCPF.aspx e seguir todas as orientações. “Em caso de dúvidas, temos uma equipe à disposição para ajudar. Basta ligar no telefone 17 3405-9139. Após esta fase, a pessoa deve pedir seu CPF nas compras e já está apto para os sorteios”, afirmou.

Ele contou que, atualmente, a porcentagem para pessoa física ficou menor. “Muitos optavam por resgatar ou abater no IPVA. Mas, desde 2017 este retorno é pequeno. Para o Hospital, esta pequena doação de cada morador resulta em mais estrutura para os pacientes”, finalizou.

Como participar?

Para participar e concorrer aos prêmios sorteados todos os meses, basta registrar pelo 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) o endereço da residência e indicar o valor que desejar, a partir de R$ 5. O ganhador principal ganha um notebook e os vizinhos da direita e esquerda, que contribuem, são contemplados com bicicletas. Já no início do ano, os prêmios são um carro zero km e notebooks. Você também pode receber uma ligação do Telemarketing da Santa Casa por meio das captadoras. Outras informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405-9139.