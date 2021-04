Santa Rita D’Oeste- Caminhão da prefeitura cai de ponte em vicinal

Um caminhão pipa que faz parte da frota Municipal da cidade de Santa Rita D’oeste, conduzido por um funcionário publico acabou caindo da ponte dentro de um córrego na estrada Vicinal Vereador Italo Biani, após perder o controle na manhã desta quarta-feira (21).

Segundo informações ainda não oficiais, oque teria acontecido é que o capô do caminhão teria aberto com o caminhão em movimento, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veiculo.

O homem foi socorrido pela equipe de resgate e encaminhado para a Santa Casa com ferimento na clavícula.

