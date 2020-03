Santa Casa toma medidas de prevenção de contágio pelo Coronavírus

O momento é de prevenção e de segurança. Todos juntos contra Coronavírus (COVID-19) e, pensando na saúde do próximo. Considerando a atual pandemia e as recomendações feitas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde, a fim de melhor controlarmos os fluxos, a Santa Casa de Votuporanga adotará as seguintes medidas preventivas:

ACOMPANHANTES:



A partir do dia 18/03, somente serão permitidos acompanhantes para pacientes em situações previstas em lei (menor de 18 anos, idosos a partir de 60 anos de idade e deficientes). Outras situações, somente por recomendação formal (por escrito) de médicos ou do serviço de enfermagem.

No Pronto Atendimento e Atendimento Ambulatorial serão permitidos apenas um acompanhante por paciente, durante a consulta médica. Para exames e terapias serão permitidos acompanhantes apenas para os pacientes com prioridades previstas por lei (menor de 18 anos, idosos a partir de 60 anos de idade e deficientes). Horário de trocas de acompanhantes: 7h e 19h.

Acompanhantes que apresentam sintomas gripais não serão permitidos.



VISITAS:

A partir do dia 18/03, as regras e horários serão os seguintes:

Alas SUS, convênios e particulares: das 12h30 às 13h30

UTI Geral: das 11h30 às 12h

UTI Neonatal: das 15h30 às 17h30 (apenas pai e mãe)

Entrada será pela Ala José Delgado e serão fornecidas informações por telefone das 11h45 às 12h45 e das 16h30 às 17h30.

Emergência: das 15h30 às 16h.

Serão liberadas visitas apenas para os pacientes sem acompanhante, sendo esta somente um horário por dia e apenas um visitante, sem revezamento. Visitantes que apresentam sintomas gripais não serão permitidos.

VOLUNTÁRIOS, CULTOS E VISITAS RELIGIOSAS:

Pensando na segurança de nossos voluntários, grandes parceiros de nossa Instituição, o trabalho nos setores de Fraldário, Brinquedoteca, acolhimento e visitas religiosas está suspenso temporariamente, assim como cultos.

LIQUIDAÇÃO DO BAZAR DO BEM:

O Bazar do Bem informa toda a comunidade que adiou a megaliquidação, prevista para terça e quarta-feiras (17 e 18/3). A ação ocorrerá em uma nova data, que será anunciada em breve. A unidade funciona normalmente, das 8h ao 12h e das 13h às 17h30, de segunda a sexta-feira. Toda a renda é destinada para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

ENCONTRO DE FAMÍLIAS GRÁVIDAS:

A Santa Casa de Votuporanga e o SanSaúde iriam realizar o Encontro de Famílias Grávidas nesta quarta-feira (18/3), às 19h30, no Espaço Unifev Saúde. Entretanto, a atividade foi adiada, ainda sem previsão de retorno. Além disso, a visita das gestantes de outras cidades em nossa Instituição também está suspensa temporariamente.

SANTA CASA NA SUA CASA:

A Santa Casa, atendendo o Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020, juntamente com as Secretarias Municipais, suspendeu temporariamente o programa de assistência itinerante “Santa Casa na Sua Casa”. General Salgado e Gastão Vidigal, que seriam os próximos municípios a ser contemplados, serão reagendados posteriormente.

*As medidas poderão sofrer alteração mediante recomendação do Ministério da Saúde