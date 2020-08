Santa Casa recebe nova turma de Internato da Unifev

Sessenta alunos do curso de Medicina irão atuar dentro do Complexo.

A Santa Casa de Votuporanga acolheu novos Internos do curso de Medicina da Unifev nesta semana. Sessenta alunos do quinto ano participaram do encontro, além de docentes e lideranças do Hospital, respeitando todas as orientações de saúde, incluindo o distanciamento social.

Antes da reunião, eles receberam máscaras e protetores faciais. A coordenadora de Recursos Humanos (RH) Médico, Vanessa Bortolozo, deu as boas-vindas, com apresentação de rotinas de todo Complexo.

Ela afirmou que o momento era de integração, com os profissionais de cada área da Instituição como recepção, hotelaria, Serviço de Nutrição e Dietética, entre outras. “Apresentamos cada setor para que este período seja muito produtivo”, disse.

Na ocasião, os estudantes receberam orientações sobre as normas básicas para o início de mais um estágio nas dependências da unidade, como funcionamento do sistema de prontuários, prevenção de acidentes e precauções para o controle de infecções hospitalares, entre outros protocolos.

O Internato corresponde ao período dos últimos anos do curso de graduação em Medicina, no qual o aluno passa por estágio prático na Instituição, acompanhando a rotina das disciplinas. O estudante fica sob a supervisão direta de médicos e outros profissionais, chamados de preceptores.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância destas atividades. “Contribuímos com a formação e desenvolvimento destes universitários. É uma gratificação enorme de nossa equipe enriquecer a aprendizagem de futuros médicos, em parceria com a Unifev. Desejamos aos novos Internos uma caminhada de muito estudo e que aproveitem cada minuto. A Instituição coloca-se à disposição de vocês, que nos auxiliarão no atendimento de pacientes”, destacou.