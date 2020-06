Santa Casa recebe 4 respiradores para tratamento de Coronavírus

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Deputado Carlão Pignatari conquistou os equipamentos, que foram adquiridos pelo Governo do Estado.

A Santa Casa de Votuporanga encerrou a quinta-feira (18/6) com uma grande surpresa e vitória na guerra contra Coronavírus (COVID-19). A Instituição recebeu quatro respiradores, equipamentos fundamentais no tratamento dos pacientes com problemas respiratórios.

O deputado estadual Carlão Pignatari intermediou a conquista junto ao Governo do Estado. O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, acompanhou a chegada dos ventiladores pulmonares juntamente com alguns funcionários do Hospital.

Os equipamentos são da Turquia e foram adquiridos pelo Governo do Estado de São Paulo. O valor total de investimento é de aproximadamente R$400 mil.

Ao chegar o caminhão escoltado pela Polícia, os colaboradores e médicos da Instituição se emocionaram. Os respiradores fazem parte do projeto de ampliação de leitos principalmente para pacientes com COVID-19 para Votuporanga.

Nos últimos dias, a Santa Casa chegou a atingir 100% da ocupação das vagas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por pacientes contaminados pelo novo Coronavírus. Estes quatro respiradores ficarão para equipar os novos leitos que a Santa Casa está providenciando. Só podemos agradecer o empenho e dedicação do nosso deputado em nos atender de forma urgente, compreendendo a nossa necessidade, demanda em prol dos que mais necessitam”, afirmou o provedor da Instituição.