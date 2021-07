Santa Casa Fernandópolis realizou mais de 87 mil atendimentos em 2020

Os números fazem parte do relatório anual de atividades disponibilizado no portal da Transparência da entidade.

Números expressivos que demonstram a importância estratégica e o volume de atendimentos prestados pela Santa Casa Fernandópolis ao longo do ano de 2020, isto é o que revela o Relatório Anual de Atividades, publicado pelo Hospital que, no último ano, se destacou pelo atendimento aos casos da Covid-19 e, que no geral, realizou mais de 5,6 mil internações e mais de 87 mil atendimentos ambulatoriais.

O Hospital, que é referência direta no atendimento de média e alta complexidade para Fernandópolis e mais 13 municípios da microrregião, também é referência para as regiões de Jales e Santa Fé do Sul em atendimentos de alta complexidade em Ortopedia e Traumatologia e Terapia Renal Substitutiva.

Outro número que impressiona é dos serviços de diagnósticos, que em 2020 somaram 277 mil exames realizados, com destaque aos procedimentos laboratoriais, que correspondem a 82% dos procedimentos, que envolvem ainda serviços de radiologia, ultrassonografia, ecocardiografia, endoscopia, colonoscopia, tomografia, dentre outros.

Além dos atendimentos, o relatório destaca também aspectos estruturais, os serviços disponibilizados, a abrangência, as certificações, qualificações legais e outras características da Santa Casa Fernandópolis, tal como seu credenciamento como Hospital de Ensino, sendo a única Santa Casa do noroeste paulista o receber tal reconhecimento e o selo de Hospital Amigo do Idoso.

TRANSPARÊNCIA

O relatório completo está disponível para acesso ao público no portal da Transparência da Santa Casa, cujo acesso de dá a partir de link na página principal do site do Hospital ( www.scfernandopolis.com.br ) e depois clicando em “Balanços e Publicações”.

VOCÊ SABIA?