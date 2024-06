Santa Casa de Votuporanga recebe mais de R$300 mil através de emenda do deputado Fausto Pinato

A Santa Casa de Votuporanga foi contemplada com um repasse de R$301.123,00, destinado ao custeio da saúde, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Fausto Pinato. O valor foi liberado pelo Ministério da Saúde e representa um importante aporte para a manutenção e melhoria dos serviços prestados pela instituição.

O deputado Fausto Pinato destacou que a saúde é uma das principais prioridades de seu mandato e que vem trabalhando para garantir recursos que possam beneficiar diretamente a população. “Nosso objetivo é fortalecer a saúde pública e assegurar que instituições como a Santa Casa de Fernandópolis possam continuar oferecendo um atendimento de qualidade”, afirmou o parlamentar.

Além de Votuporanga, outras cidades também foram beneficiadas por emendas parlamentares que totalizam R$ 5.239.198,00. As cidades que receberam recursos são: Altair, Alvares Florence, Aparecida D’Oeste, Araçatuba, Avanhandaba, Castilho, Dracena, Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Gália, Guaraçai, Guararapes, Inúbia Paulista, Itapura, Lavínia, Monções, Nova Canaã Paulista, Nova Independência, Palmeira D’Oeste, Parapuã, Pedrinhas Paulista, Ribeirão Pires, Rinópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Santo Antônio do Aracanguá e Urânia.

Esses investimentos são destinados a diversas áreas da saúde, visando a melhoria das condições de atendimento e infraestrutura dos serviços médicos nessas localidades. As emendas parlamentares são instrumentos importantes para a destinação de recursos, permitindo que necessidades específicas das regiões sejam atendidas.