Santa Casa de Votuporanga promove palestra sobre câncer de mama para colaboradores

Na última terça-feira (22/10), a Santa Casa de Votuporanga realizou uma importante palestra sobre a prevenção do câncer de mama, conduzida pela oncologista Dra. Júlia Cordeiro, no auditório do RH. Esta iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa, um movimento internacional que visa aumentar a conscientização e o controle do câncer de mama, criado na década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.



A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações, promover o acesso a serviços de diagnóstico e tratamento, e contribuir para a redução da mortalidade. Dra. Júlia destacou que “o câncer de mama e o câncer do colo do útero são os mais comuns entre as mulheres no Brasil, com 73 mil novos casos de câncer de mama diagnosticados anualmente, sendo o mais mortal no país.”



A médica ressaltou os sintomas como caroços ou nódulos na mama ou axila que podem ser indolores, alterações na pele, mudanças no mamilo e inchaço. “É importante consultar um médico se notar qualquer um desses sintomas. A detecção precoce é fundamental”, complementou.



Ela ressaltou a importância de eventos como esse, não apenas para a população em geral, mas também para os profissionais de saúde.



A Supervisora de Enfermagem, Maira Rosana Gomes Gobato, presente no evento, enfatizou que “nunca é tarde para aprender a se prevenir.” Maira destacou a evolução da ciência e dos métodos de conscientização, afirmando que “a prevenção do câncer de mama é crucial, e agradeço à Instituição por proporcionar essa palestra aos colaboradores.”.



É fundamental lembrar que toda mulher tem direito a exames preventivos pelo SUS, como mamografias e exames ginecológicos. O programa Mulheres de Peito, que se destaca na área, oferece agendamentos gratuitos para mamografias sem necessidade de encaminhamento médico, voltados para mulheres de 50 a 69 anos. Para agendar, basta ligar para 0800-7790000.