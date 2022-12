Santa Casa de Votuporanga inova com cirurgia endoscópica da coluna

Considerado menos invasivo e com técnica avançada, procedimento foi realizado em uma paciente de 49 anos



A Santa Casa de Votuporanga está sempre atenta em promover assistência com o que há de melhor na área de saúde e não mede esforços para isso. A Instituição realizou uma cirurgia endoscópica da coluna, considerada uma grande evolução do procedimento tradicional, por utilizar técnicas mais modernas e menos invasivas.



A cirurgia endoscópica da coluna é inovadora e consiste em operar a coluna vertebral sem a necessidade de grandes incisões e, portanto, menos agressiva. A intervenção foi feita pelos médicos ortopedistas Dr. Onildo José da Silveira e Daniel Bredan no último sábado (17/12) e teve uma hora de duração.



Dr. Onildo explicou sobre a cirurgia. “É realizada com o auxílio de um endoscópio, com uma câmera acoplada (vídeo-cirurgia). Por esse motivo, as incisões são mínimas (cerca de 8mm de diâmetro) e o tempo cirúrgico é menor, se comparado às tradicionais. Com esse método, podemos tratar patologias que afetam a coluna como hérnia de disco lombar, hérnia de disco cervical, estenose lombar e cervical”, detalhou.



Através da câmera, o médico consegue visualizar com maior precisão de detalhes a região da coluna. É feita uma anestesia local associada à sedação ou anestesia geral, na qual o paciente pode receber alta no mesmo dia. “As vantagens são várias, por se tratar de um procedimento sem corte. O risco é menor de infecção e de complicação. Além disso, o paciente não precisa ficar hospitalizado e sai andando com uma bengala”, disse.



O médico explicou o pós-operatório. “Não precisa ficar deitado e pode voltar às atividades com 15 dias, dependendo de cada caso”, complementou.

A paciente Vanderlice Aparecida Doimo Motta, de 49 anos, já sente os benefícios da recuperação rápida. Ela descobriu a hérnia de disco em setembro deste ano, mas já sentia dores há algum tempo. “Sentia muita dor na perna e a doença foi comprovada com exames. A cirurgia foi ótima. Fiz no sábado e no mesmo dia pude retornar para minha cidade, Cardoso”, disse.



O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, parabenizou a equipe. “O nosso serviço é especializado em cirurgias de alta complexidade. Além de atender diversas especialidades realiza procedimentos com técnicas avançadas e essa endoscópica da coluna é uma prova disso, de que estamos à frente de novas tecnologias, em busca do melhor para nosso paciente”, finalizou.