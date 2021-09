SanSaúde adota tecnologia de ponta e teleconsulta para pacientes

Plataforma Atende Saúde, desenvolvida pela techtools health innovation, realiza teleatendimento, além de gerir dados para corpo clínico e direção da unidade

Com o objetivo de proporcionar maior comodidade e agilidade no atendimento aos clientes, sem uma exposição desnecessária ao ambiente hospitalar, o SanSaúde lança a plataforma Atende Saúde, um serviço de teleconsulta para avaliação médica que permite uma comunicação mais rápida e efetiva.

De acordo com a gestora do plano, Luana Romano, a necessidade de implantar um aplicativo surgiu para trazer mais segurança aos usuários com relação à proteção dos dados e para incentivar o isolamento social neste momento de pandemia. “Nosso objetivo era trazer uma plataforma que garantisse a segurança dos nossos clientes, uma vez que os serviços trafegados via navegador ainda geram insegurança. Percebemos que com o aplicativo, os usuários se sentem mais confortáveis. Sem contar que a tecnologia móvel e é ainda mais importante neste momento para evitar o deslocamento”, explica.

Trata-se da mais moderna tecnologia de atendimento ao paciente disponível no país. Com recursos como autentificação por biometria facial, o aplicativo desenvolvido pela techtools health innovation, conta com agendamentos para teleatendimentos. Tudo acessível em diferentes formas de uso para pacientes e ambiente web para corpo clínico e direção.

Com a nova tecnologia, será possível aos pacientes fazerem cadastro, inclusive de seus familiares. O médico da Família e Comunidade, Dr. Ernesto Jose Hoffmann, é um dos envolvidos no programa. Ele ressaltou os benefícios. “O usuário poderá ser atendido do conforto do seu lar, evitará possíveis horários de espera para atendimento e contato próximo a outras pessoas”, frisou.

Ele explicou como será o atendimento. “A consulta online é feita nos mesmos moldes de uma consulta presencial. Para tanto, o usuário interessado necessita ter um telefone celular do tipo Smartphone e possuir o aplicativo Atende Saúde instalado, pois a consulta é realizada por uma chamada de vídeo. Com a autorização das consultas por telemedicina por parte do Conselho Federal de Medicina (CFM) também foi autorizado o uso de assinaturas digitais e, portanto, o paciente recebe no próprio celular receitas médicas, atestados e pedidos de exames (caso necessários) com validade legal em todo o Brasil’, destacou.

E os benefícios não param por aí. Para os gestores, a plataforma trará, por exemplo, controle de usuários e profissionais cadastrados, visualização por desfecho clínico e visualização de consultas. Um dashboard permitirá a visualização completa e gestão de todos os dados, de maneira rápida, eficiente e com total garantia de privacidade de todos. “Nossa plataforma trará benefícios para todos os envolvidos: pacientes, médicos e gestores. Tudo de forma segura e eficiente. É uma satisfação enorme poder contribuir para o trabalho do SanSaúde que faz um trabalho exemplar na assistência da população de toda a região e poderá melhorar ainda mais o acesso à saúde”, afirma Jeff Plentz, presidente e fundador da techtools health.