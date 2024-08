SanSaúde abre inscrições para grupo antitabagista

Interessados devem entrar em contato pelo telefone 17 3426-3000 e falar com a enfermeira Luana

O SanSaúde está com inscrições abertas para o seu Grupo de Antitabagismo, que começa em setembro, oferecendo uma oportunidade valiosa para quem deseja abandonar o cigarro. Os encontros serão realizados nos dias 4, 11, 18 e 25 de setembro, com duração de 1h30 cada, às 19h. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 17 3426-3000, com a enfermeira Luana.

As reuniões serão conduzidas pelo médico de família e comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann, utilizando a metodologia recomendada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), reconhecida por sua eficácia em ajudar os participantes a deixar o tabagismo. Cada encontro será dividido em quatro momentos: atenção individual, estratégias e informações, revisão e discussão, e, por fim, tarefas práticas.

O grupo abordará temas essenciais como estratégias para enfrentar os primeiros dias sem o cigarro, como superar os obstáculos, os benefícios de deixar o vício, orientações sobre medicamentos, suporte emocional e manutenção da vida sem o tabaco após o tratamento.

Dr. Ernesto Hoffmann reforça a importância dessa decisão: “O hábito tabagista é a maior causa evitável de doenças que conhecemos. Ao abandonar o tabaco, estamos não apenas prevenindo doenças mais comuns, como rinite alérgica, mas também evitando problemas graves no futuro, como infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico e diversos tipos de câncer. Participar do grupo de combate ao tabagismo do SanSaúde é um passo fundamental para garantir uma vida mais saudável, tanto para si quanto para seus familiares.”

Os benefícios de abandonar o cigarro são inúmeros: melhora da função pulmonar, aumento da capacidade respiratória, diminuição do risco de infarto, AVC e câncer, além de uma melhor qualidade de vida. Em poucas semanas, o paladar e o olfato já começam a melhorar, a circulação sanguínea se regulariza, e a tosse e falta de ar diminuem significativamente. A longo prazo, os ex-fumantes têm a chance de viver uma vida mais longa e saudável, com menores riscos de desenvolver doenças graves.

Este é o momento ideal para deixar o cigarro e aproveitar os inúmeros benefícios que essa decisão traz para a saúde e o bem-estar. Não perca a chance de participar!

Malefícios para os fumantes

Dentre os principais malefícios que o cigarro traz os fumantes, podemos destacar:

O tabagismo diminui a expectativa de vida dos homens em cerca de 12 anos e das mulheres em 11 anos;

Ficam mais suscetíveis ao aparecimento de rugas e envelhecimento precoce;

Maior dificuldade para sentir cheiros e sabores;

Para as mulheres, a menopausa chega antes e a voz perde o tom feminino;

Usam 50% mais a assistência médica;

Perdem 6% do tempo de trabalho fumando;

Dentes amarelados;

Calvície e impotência sexual;

A nicotina acaba com a capacidade de renovação da pele.

80% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo tabaco;

Benefícios adquiridos ao parar de fumar

Os benefícios adquiridos ao parar de fumar podem ser notados instantaneamente. Veja a seguir quais são esses benefícios e em quanto tempo eles começam a ser percebidos:

– Após 20 minutos: a pressão arterial e a frequência do pulso voltam ao normal;

– Após 2 horas: não há mais nicotina circulante no sangue;

– Após 8 horas: os níveis de monóxido de carbono, presentes no sangue, atingem os valores normais e o nível de oxigênio aumenta;

– Após 24 horas: os pulmões passam a funcionar melhor e os brônquios já começam a limpar os resíduos deixados pelo tabaco;

– Após 48 horas: o olfato já pode sentir melhor os cheiros e o paladar degusta melhor a comida;

– De 2 a 12 semanas: a pele fica menos oleosa, a capacidade pulmonar aumenta em 30% e a circulação sanguínea melhora significativamente;

– De 1 a 9 meses: o volume de tosse e a respiração ofegante diminuem;

– Após 1 ano: o risco de doenças cardíacas, como o infarto, cai pela metade;

– Após 5 anos: o risco de AVC é reduzido e o risco de infarto do miocárdio e de morte por ataque cardíaco se aproximam ao de uma pessoa que nunca fumou;

– Após 10 anos: o risco de sofrer um infarto será idêntico ao de quem nunca fumou;

– De 10 a 15 anos: a expectativa de vida se iguala à de pessoas não fumantes;

– Após 15 anos: o risco de desenvolver câncer de pulmão pode se igualar ao dos não fumantes.