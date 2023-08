SALVANDO VIDAS: coração de Sadraque segue para São Paulo para salvar a vida de outro jovem

Um gesto mais do que nobre, salvar a vida de outro ser humano. É assim que Deus preparou para o jovem votuporanguense Sadraque Muni, de 24 anos de idade, que faleceu na manhã desta quinta-feira, dia 10, no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Sadraque foi vítima de um grave acidente de trânsito na madrugada do último domingo, quando foi atropelado por um veículo dirigido por outro jovem na avenida João Gonçalves Leite – (Assary).

O votuporanguense teve a sua morte confirmada na manhã desta quinta-feira, pela equipe médica do HB de Rio Preto. Desde o acidente, Sadraque já estava com morte cerebral, mas existe um protocolo médico a ser seguido. Além do coração, outros órgãos serão doados, como fígados, rins e córneas, ajudando a salvar outras vidas que necessitam de transplante.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews junto aos familiares que se encontram em Rio Preto, Mikaelle Cabral – prima de Sadraque, a cirurgia para a retirada do coração está acontecendo neste momento (15 horas) por uma equipe médica do HB.

O coração do votuporanguense será transportado para São Paulo e vai salvar a vida de outro jovem de sua mesma idade, que necessita de um transplante com urgência. “Sadraque era um menino de ouro, um coração gigante, que agora vai bater ainda mais forte no peito de outro jovem de sua mesma idade. Sadraque deixa muita saudade, mas temos a certeza e a fé de que seus órgãos irão ajudar a salvar muitas vidas”, disse a prima Mikaelle Cabral.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O velório de Sadraque Muni vai ser realizado em Votuporanga, nesta sexta-feira, dia 11, ainda em local a ser definido pela família.

A VÍTIMA:

O falecimento do jovem Sadraque comoveu amigos e familiares. Nas redes sociais, muitos amigos e familiares o chamavam carinhosamente como “pequeno grande homem” em razão de sua estatura física.

Sadraque era funcionário do Proença Supermercado, residia no bairro Chácara Aviação, deixa a mãe Sonia Muni e os irmãos Miller e Jéssica. Ele e sua família frequentavam a Igreja Família RB de Votuporanga. O jovem era muito querido por todos e mantinha um extenso círculo de amigos. Ainda não há informações sobre o velório e o local do sepultamento de Sadraque.

Nesta sexta-feira, a família do jovem vai fazer um comunicado oficial sobre o acidente que vitimou Sadraque, em entrevista a imprensa convocada pelo advogado da família, Hery Kattinwinkel.

LEGENDA: A foto registrada pela família mostra um dos últimos momentos de Sadraque, antes do acidente que ceifou sua vida.