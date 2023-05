Saiba como tirar o 1º RG do seu filho no Poupatempo

O serviço de primeira via do RG para menores de idade pode ser realizado desde os primeiros dias de vida do recém-nascido. Em 2022, o Poupatempo realizou 863 mil atendimentos para solicitações de carteiras de identidade a pessoas com menos de 18 anos. Neste ano, entre janeiro e abril, foram realizados 276 mil atendimentos. O documento garante segurança para a criança em todas as situações que requerem a identificação, como, por exemplo, vacinação contra Covid-19.

É muito fácil tirar o RG das crianças e o primeiro é grátis. Já a segunda via tem uma taxa de R$ 51,39. Para ser atendido no Poupatempo, é obrigatório agendar data, horário e posto por meio dos canais digitais: Portal Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento para os serviços de RG – que é emitido pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), órgão da Polícia Civil de São Paulo, nas quase 230 unidades do Programa.

Depois, basta comparecer ao posto selecionado com um dos pais ou responsável legal, com documento de identificação com foto, e apresentar a Certidão de Nascimento original e cópia. Não há taxa para realização do serviço, apenas o custo opcional de envio pelos Correios no valor de R$ 9,09. Durante o atendimento, será feita a coleta de foto, assinatura ou digital, portanto não precisa levar foto ao posto.

Quando renovar?

Legalmente, o RG não tem prazo de validade, mas o documento deve identificar a pessoa. Ou seja, se a criança cresceu e mudou de feições, o ideal é tirar uma segunda via atualizada. Isso vale também para adultos.

Bancos e cartórios, por exemplo, não aceitam documentos com mais de dez anos de data de emissão por questões de segurança. Países do Mercosul também recusam RGs com mais de dez anos.

Já são 265 serviços digitais no portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e pelo assistente virtual chamado “P”, disponível também no WhatsApp pelo número (11) 95220-297