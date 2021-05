Saev reforça sobre o uso consciente de água neste período de estiagem

A chuva do final de semana foi insuficiente para recuperar os níveis da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, é o que afirma a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental. Entre sábado (22/5) e domingo (23/5) foram registrados 7 mm de chuva. Portanto, para que não falte água neste período de seca, a Autarquia reforça à população sobre o consumo racional.

A chuva de maior intensidade foi registrada há pouco mais de 40 dias, no dia 12 de abril. Naquela ocasião o pluviômetro da Saev contabilizou 14 mm de chuva.

De acordo com o Chefe do Departamento Técnico Operacional da Saev, Ralf Silva Bonfim, “neste período do ano, o nível normal da represa seria de 3.14 m, mas atualmente apresenta o nível de 1.61 m, 1.53 m abaixo do esperado para esta época”.

Atualmente, além da Represa Municipal, Votuporanga possui quatro Poços Profundos, sendo eles localizados na Zona Norte, Zona Sul, Sudeste e Oeste; Poços 1 e 2 do Distrito de Simonsen; e um Poço da Vila Carvalho.

Economia de água

Economizar água é o principal cuidado que pode ser tomado neste período:

– Tome banhos mais curtos e, sempre que possível, feche o chuveiro;

– Ao escovar os dentes, lavar o rosto ou mãos, mantenha a torneira fechada;

– A descarga deve sempre ter sua válvula regulada;

– Reutilize a água que sai da máquina de lavar para fins não potáveis;

– Não utilize mangueira para lavar carros ou regar plantas;

– Utilize a vassoura para limpar calçadas.