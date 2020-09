Na próxima semana, será assinada a ordem de serviço com a empresa especializada em engenharia com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a execução de obras civis da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto (ECTE). Esta será a terceira e última etapa e contará com investimento de R$ 273.795,78.

No local, já foi realizada a obra de travessia de emissários de esgoto na Rodovia Péricles Belini (SP-461). Com investimento de R$61.795,72, o solo foi perfurado por método não destrutivo para implantar a travessia com tubo PEAD (polietileno de alta densidade), um material moderno e mais resistente a corrosão, com baixa rugosidade que proporciona maior capacidade de vazão. Outros materiais também foram utilizados na obra, como, por exemplo, tubulação PE 100, PN 16, SDR 11 e DE 315 mm. Também foram realizadas todas as interligações das redes de esgoto no local.

A ETE Compacta proporcionará, efetivamente, a coleta e o tratamento de 100% do esgoto produzido pelas famílias residentes na Vila Carvalho. A melhoria é reivindicada pelos moradores há mais de 100 anos. Ela está localizada em uma área de 1,2 mil m², às margens da Estrada Municipal “Fábio Cavalari”, doada por Lilian Louise Motta em setembro de 2018.