Carga que foi trazida de Goiás seria entregue em Tanabi. Condutor ficou preso

De acordo com a Policia Militar Rodoviária, durante realização da “Operação Divisa”, realizada juntamente com forças de segurança dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Polícia Militar São Paulo, Polícia Militar Mato Grosso do Sul, Polícia Militar Rodoviária São Paulo, Polícia Ambiental e Baep), foi abordado o veículo GM/Montana, placas de São Carlos/SP, que era conduzido por um homem de 34 anos, morador de Goiânia/GO.

O veículo estava pesado e o motorista já desembarcou alegando “que era trabalhador e não sabia o que transportava.” Os policiais vistoriaram o compartimento de carga e foi encontrado herbicidas e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

O condutor alegou que estava em um posto de combustível na cidade Mineiros/GO e um desconhecido ofereceu o frete com o veículo com tudo pago e receberia R$ 500,00 para entregar veículo e carga na cidade de Tanabi/SP, e foi informado que era carga de produtos agropecuários.

O condutor foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando, crime ambiental e crime contra saúde pública e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Jales e ratificado o flagrante, permanecendo a disposição da justiça. Foi apreendido o veículo e carga.

Foram contabilizados herbicidas e agrotóxicos em forma sólida, um total de 249 kg e 195 litros na forma líquida.