Valentim Gentil completa 79 anos amanhã, 03/05, e além do aniversário da cidade, a população tem boas notícias trazidas pelo prefeito Adilson Segura para comemorar.

Em evento na cidade de São José do Rio Preto, realizado hoje, o governador Rodrigo Garcia assinou a ordem de serviço para início das obras de infraestrutura no novo conjunto habitacional de Valentim Gentil, que terá 143 unidades habitacionais.

O prefeito Adilson Segura comemorou as conquistas e agradeceu o governador: “O Rodrigo assumiu o Estado com muita garra e, em pouco tempo, já conseguiu dar liberação em praticamente todos os projetos envolvendo Valentin Gentil. Isso mostra a eficiência, o preparo e a competência do nosso governador”.