Riopreto Shopping reabre salas de cinema

Depois de sete meses fechadas devido à pandemia, três salas do Cine Multiplex reabrem neste fim de semana com novos protocolos de segurança e higiene no Riopreto Shopping.

Entre as medidas adotadas estão inclusas uso obrigatório de máscaras, dispensers de álcool gel, a higienização controlada do ar condicionado, higiene das salas com produto assert desinfetante hospitalar entre as sessões, distanciamento entre os assentos e 40% da ocupação das salas.

Neste primeiro momento é proibido o consumo de qualquer tipo de alimento dentro das salas. A bombonière está liberada apenas para consumo na Praça de Alimentação.

Para a abertura, estão na programação filmes para atender a expectativa de crianças, jovens e adultos. Na categoria infantojuvenil estão as produções “Scooby o filme”; e “Os novos mutantes”. Para adultos a diversão fica por conta de “Tenet”.

Os clientes podem comprar ingressos antecipados também pelo site (https://www.ingresso.com/cinema/cine-araujo-rio-preto-shopping?city=sao-jose-do-rio-preto#!#data=20201030) para evitar aglomerações.

Programação:

Tenet – Dublado, com horários às 16h30, 20h e 21h

Os Novos Mutantes – Dublado, com horários às 19h e 21h

Scooby o filme – Dublado, 17h30

