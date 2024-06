Riolândia celebra o 15° Juninão com show de Rio Negro e Solimões

A cidade de Riolândia se prepara para a 15° edição do seu tradicional “Juninão”, prometendo duas noites de celebração nos dias 29 e 30 de junho. O evento, com entrada franca, contará com shows de artistas locais e nacionais, além de uma série de atividades típicas dessa época festiva.

Programação musical e atrações

O Juninão deste ano traz uma programação diversificada e animada. No dia 29 de junho, os shows ficam por conta de Bruno Rosa e Flávia Ferraz. Já no dia 30, a consagrada dupla Rio Negro e Solimões será a grande atração da noite.

Além dos shows, o evento oferecerá diversas atrações, incluindo apresentações culturais, decoração temática e um cantinho especial para fotografias. Os participantes poderão desfrutar de comidas típicas, pipoca e chá gratuitos. DJs animarão todas as noites e haverá um concurso de forró para aqueles que quiserem mostrar seu talento na dança.

Segurança e Organização

Para garantir a segurança de todos os presentes, o evento contará com segurança reforçada. O 15° Juninão de Riolândia é realizado pela Prefeitura Municipal de Riolândia, em parceria com o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), o Setor Municipal de Turismo, Cultura e Lazer, e o Fundo Social de Solidariedade de Riolândia, com o apoio da Câmara de Vereadores.

Venha Participar!

O Juninão é uma excelente oportunidade para reunir a família e os amigos, desfrutar de boa música, dançar e saborear as delícias típicas das festas juninas. Não perca a chance de participar desse evento que celebra a cultura e a tradição de Riolândia!