Reunião virtual: antes de decidir sobre liminar que poderá reabrir o comércio de Votuporanga juiz pede encontro com representantes

Para melhor compreensão do quadro em análise, o magistrado da 4ª Vara Cível de Votuporanga/SP, Sergio Martins Barbatto Júnior, pré-agendou a reunião para às 15h, desta quinta-feira (4), com o prefeito João Dado; um representante do Sindicato do Comércio Varejista e, um médico da Santa Casa.

Na tarde desta quarta-feira (3), o juiz da 4ª Vara Cível de Votuporanga/SP, Sergio Martins Barbatto Júnior, ao analisar o pedido de liminar impetrado pelo Sindicato do Comércio Varejista decidiu que quer realizar uma reunião virtual com a participação do prefeito João Dado, de representante do sindicato e da Santa Casa, antes de tomar a decisão que pode ou não reabrir o comércio na cidade.

Ainda segundo esse despacho, o magistrado pré-agendou o encontro para às 15h, desta quinta-feira (4): “Gostaria de fazer isso amanhã. Deixo pré-agendado para as três horas da tarde. Preciso do e-mail do Advogado da impetrante, do Prefeito ou agente Público que o representar, e do médico. As partes apenas acessarão o link enviado na hora marcada. O ideal é que contem com uma boa internet. Formarei um grupo de whatsapp também, para comunicação imediata no ato da audiência. Para tanto preciso do telefone dos participantes, que não tem qualquer obrigação de fornece-los.”