Renovação da CNH pode ser feita por meio de canais digitais

Desde o início da pandemia, a tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço na rotina da população, facilitando ainda mais o acesso aos serviços públicos. No Estado de São Paulo, mesmo com a vigência da Resolução 208 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que prorrogou por tempo indeterminado os prazos de validade das CNHs a partir de março de 2020, os cidadãos podem realizar a renovação simplificada de forma online, por meio das plataformas digitais do Poupatempo.

Nos seis primeiros meses desse ano, cerca de 2 milhões de cidadãos deram entrada no processo de renovação da habilitação. Desse total, mais de 1,6 milhão de atendimentos foram iniciados de maneira online, pelo portal e app Poupatempo Digital.

A tecnologia tem sido aliada de quem não quer deixar para resolver o serviço na última hora. “Apesar da suspensão temporária dos prazos para renovação de CNH, esse é um dos serviços mais procurados pelos usuários nos canais eletrônicos do programa. De forma rápida, segura e sem burocracia, os motoristas têm usado o site e o aplicativo do Poupatempo para manter a documentação em dia”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o programa Poupatempo.

Os canais digitais do Poupatempo disponibilizam cerca de 140 serviços online, com segurança e agilidade, proporcionando mais autonomia aos usuários, que podem realizar os atendimentos a qualquer momento do dia, pelo computador ou celular.

Atualmente, mais de 80% dos serviços oferecidos pelo programa são feitos de maneira remota, como o licenciamento de veículos, consulta de IPVA, carteira de trabalho, seguro-desemprego, acesso à carteira de vacinação contra a Covid-19, entre outras. As opções realizadas presencialmente, mediante agendamento obrigatório, são os serviços os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), por conta da coleta biométrica, e os do órgão estadual de trânsito, como a transferência interestadual e mudança nas características do veículo, por exemplo.

No primeiro semestre deste ano, o Poupatempo realizou 15 milhões de serviços, sendo 12,2 milhões apenas pelas plataformas online.

Renovação Simplificada

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços > CNH > Renovação de CNH. Após confirmar os dados, o motorista agenda e realiza o exame médico na clínica credenciada indicada pelo sistema.

Quem exerce atividade remunerada ou optar pela inclusão do EAR na CNH, precisa passar também pela avaliação psicológica e será direcionado a um profissional credenciado.

Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar as orientações que serão enviadas por e-mail pelo Denatran para acessar a CNH Digital, que tem a mesma validade do documento físico, disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Caso cidadão não receba o e-mail, também pode consultar a versão digital através do site do Poupatempo. Para evitar deslocamentos e proporcionar mais conforto e comodidade, o cidadão tem a opção de receber o documento emitido em casa, pelos Correios, no endereço de cadastro do motorista junto ao Detran.SP.