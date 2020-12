Renovação da CNH pode ser feita por canais digitais do Poupatempo

A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode ser realizada de maneira simplificada por meio do portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital. Isso permite que o cidadão solicite o documento com comodidade e segurança, sem precisar ir a uma unidade de atendimento.

Desde maio deste ano, por exemplo, já foram mais de 1 milhão de solicitações só pelo app. Vale lembrar que o serviço está entre os que tiveram os prazos retomados, de acordo com a revogação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

“O Poupatempo soma mais de 90 opções disponíveis nas plataformas digitais, mantendo o mesmo padrão de eficiência e qualidade. Por isso, com a digitalização dos serviços públicos ofertados pelo programa, as pessoas podem resolver suas pendências de forma rápida e simples, sem precisar sair de casa”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo.

Para requisitar a renovação da CNH, por meio dos canais digitais, é necessário seguir as seguintes condições: ter habilitação com foto e em situação regular (nem suspensa, nem cassada); possuir habilitação vencida ou a 30 dias do vencimento; não solicitar alteração de dados (inclusão ou exclusão), exceto exercício de atividade remunerada, nome do pai, número do RG e rebaixamento de categoria; e não ter um processo de transferência ou renovação de CNH em andamento.

Importante pontuar que, se for necessária a mudança para uma nova foto ou se a coleta de biometria do motorista não for validada pelo médico ou psicólogo, o serviço deverá ser feito pessoalmente no Poupatempo, mediante agendamento.

Além disso, para dar início ao processo de renovação da CNH das categorias C, D ou E será exigida a realização do exame toxicológico. Após concluído todo o procedimento, o cidadão recebe o documento no endereço cadastrado no sistema do Detran.SP. O tutorial para o serviço de renovação da habilitação está disponível no link: www.youtube.com/watch?v=e3EKwTGxJlA.

Segundo o novo cronograma do Contran, o prazo para quem teve a CNH vencida em janeiro deste ano se estende e, agora, deve ser renovada até janeiro de 2021. Os cidadãos que tiveram seus documentos vencidos em fevereiro de 2020, precisarão renová-los até o mesmo mês do ano seguinte, e assim sucessivamente durante todos os próximos meses. A regra também se aplica à Permissão para Dirigir (PPD) e Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC).

O presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto, reforça que não há necessidade de se deslocar às unidades do Poupatempo e Detran com correria, especialmente nesse período de pandemia. “Podemos seguir o calendário estabelecido com tranquilidade e organização. Lembrando que as pessoas já podem concluir diversos serviços pelos canais eletrônicos, incluindo a renovação da CNH”, concluiu.

Além da própria renovação da CNH, a partir de 1º de dezembro de 2020, outros serviços que tiveram os vencimentos prorrogados, como a transferência de propriedade e registro, e licenciamento de veículo 0 km, precisam ser regularizados.

Protocolos de segurança

As unidades do Poupatempo adotam medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo, para minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e dos colaboradores.

O Poupatempo reduziu a capacidade de atendimento, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para ser concluído, como a solicitações de RG, transferência interestadual e mudança nas características do veículo. O acesso às unidades só é permitido mediante agendamento e com cinco minutos antes do horário marcado.

Além disso, há obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante.

Pelos canais digitais do Poupatempo é possível acessar mais de 90 opções de serviços online, como solicitação da segunda via da CNH, carteira de trabalho, seguro-desemprego, licenciamento de veículos, entre outros. Lembrando que, para marcar atendimento presencial, além de consultar informações, endereços e horários de funcionamento dos postos, basta acessar www.poupatempo.sp.gov.brou baixar o aplicativo Poupatempo Digital.