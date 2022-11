Relatório de militares não aponta fraude nas eleições; TSE afirma que recebeu documento com “satisfação”

O Ministério da Defesa entregou, nesta quarta-feira (9), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o relatório de “Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação”.

Assinado pelo ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o relatório destaca que “o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais”.

O ministro aponta dois pontos de fragilidade no processo eleitoral e faz sugestões para futura eleições. “Do trabalho realizado, destaco dois pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede, durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas (códigos binários), pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade, realizados por meio do Teste de Integridade e do Projeto-Piloto com Biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento”, escreve no relatório Nogueira.

A primeira sugestão do ministério é que a Corte Eleitoral realize uma “investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos”. O segundo ponto é “promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas”.

Fonte: O Tempo