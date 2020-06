Reincidente: Força Tática prende “Junin” por tráfico de drogas em Fernandópolis

V.M.J., foi preso na Avenida Da Saudade, no bairro Palma Mininel, em Fernandópolis/SP. “Junin” já possuía passagem pela polícia, quando foi preso com cerca de 15 kg de entorpecentes originários do Paraguai.

Na tarde desta terça-feira (9), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento em Fernandópolis/SP, quando abordaram um indivíduo que possuía uma porção de cocaína; questionado, afirmou que destinava-se ao seu uso próprio vício; contando em seguida que comprou de um traficante conhecido como “Junin”.

Em seguida, já em frente uma residência na Avenida Da Saudade, no bairro Palma Mininel, os militares visualizaram quando o indivíduo saia do interior de sua casa com punho serrado, como quem carregava algo, e quando se preparava para realizar contato com um desconhecido que estava na calçada, foi prontamente abordado.

Já em busca pessoal, foi localizado com V.M.J., uma porção de cocaína; dentro da casa, mais porções da mesma droga, totalizando 19.

Diante do exposto – “Junin” que já possui passagem por tráfico, quando foi preso com 15 kg de entorpecentes originários do Paraguai – foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.