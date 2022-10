Nesta sexta-feira, a máxima fica em 33 graus e a mínima em 21 graus. Temperatura parecida com a prevista no domingo de eleição, dia 30, em que os termômetros devem oscilar entre 22 graus de mínima e 33 graus de máxima.

No entanto, a partir de terça-feira, dia 1° de novembro, a temperatura mínima deve cair para 13 graus e a máxima prevista é de 21 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a “queda brusca” das temperaturas se deve à passagem de uma frente fria que vem seguida de uma forte massa de ar de origem polar. “As frentes frias atuam durante todo o ano”, comentou Thiago.

Especialistas apontam que a frente fria fora de época prevista para semana que vem, pode ser explicada pela atuação mais intensa do fenômeno climático La Niña, que gera resfriamento anômalo das águas do Pacífico.

Em outras partes do Brasil, existem chances de geada e neve. A previsão está em relatório divulgado pela Epagri/Ciram, que há 21 anos monitora as condições meteorológicas de Santa Catarina. Não há registro histórico de neve nessa época do ano, segundo o órgão.

As temperaturas despencam já a partir do fim de outubro, devido a uma massa de ar frio de origem polar extremamente intensa. Há alerta para temporais e queda de granizo. “Essa previsão está associada à chegada da própria massa de ar frio e a um ciclone extratropical que vai trazer volumes elevados de chuva impactando principalmente o oeste do Estado”, afirma a Epagri/Ciram.

A tendência é que neve na serra catarinense entre os dias 2 e 3 de novembro, quando as temperaturas na região podem chegar próximas de zero grau, com geada ao amanhecer. O órgão afirma, no entanto, que só será possível fazer uma previsão mais precisa no início do mês. “Por enquanto, a recomendação é acompanhar as previsões.”