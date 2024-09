Região entra em nova onda de calor com previsão de até 39°C

O tempo deve continuar seco, praticamente sem chuvas e com temperaturas acima da média neste início de setembro, na região de Rio Preto. O mês que marca a chegada da primavera deverá ser caracterizado por uma combinação de temperaturas elevadas e precipitação um pouco abaixo da média.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas previstas para setembro estão significativamente acima da média histórica. No entanto, as noites permanecem amenas a frias em grande parte da região, com poucas quedas acentuadas de temperatura.

Os modelos meteorológicos divulgados pelo site Climatempo indicam uma onda de calor por um período maior que as registradas anteriormente. É possível que em algumas áreas as altas temperaturas ainda persistam até meados da segunda quinzena do mês.

A expectativa é de que a primeira forte frente fria avance pelo país a partir do dia 19 de setembro. A massa de ar devera movimentar um pouco a atmosfera, trazendo um ar mais frio e reduzindo o calor.

Para esta segunda-feira (2), a previsão é de termômetros variando entre 19°C e 36°C. Já para terça-feira (3), a mínima deve ficar em 19°C e a máxima, em 37°C.

O dia mais quente deverá ser a quarta-feira (4). A previsão é de temperaturas entre 22°C e 39°C.

