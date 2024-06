Região enfrenta semana de seca e choque térmico no fim de semana

A microrregião de Votuporanga e Fernandópolis está prestes a enfrentar uma semana. desafiadora em termos climáticos, segundo previsões do site meteorológico Climatempo.

Os moradores devem se preparar para um período prolongado de tempo seco, sem chuvas, culminando com a chegada de uma frente fria que promete derrubar as temperaturas no final de semana.

De acordo com as previsões, a região não verá uma gota de chuva pelos próximos sete dias. O período de estiagem se estenderá de segunda-feira, 24 de junho de 2024, até o domingo, 30 de junho. Esta ausência de precipitações agrava a já preocupante situação de baixa umidade do ar na região.

O ponto crítico da semana será o final de semana, quando uma nova frente fria atingirá a região. As temperaturas devem cair drasticamente, com mínimas previstas de: – Sábado: 7°C – Domingo: 2°C.

Esta queda brusca nas temperaturas, combinada com a baixa umidade do ar, exige atenção redobrada da população, especialmente de grupos mais vulneráveis como idosos e crianças.