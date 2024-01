Região em luto: moradores de Américo de Campos e Riolândia morrem em grave acidente

Duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas em um acidente entre dois carros na rodovia Miguel Jabur Elias, próximo ao trevo de acesso a Pontes Gestal (SP), na noite de quarta-feira (3).

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br segundo a Polícia Militar Rodoviária, um dos carros invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro, na altura do quilômetro 39 do trecho.

Os condutores dos dois veículos – Jailton Vicente Oliveira, 43 anos, morador de Américo de Campos, foi sepultado às 14 horas, desta quinta-feira, no Cemitério Municipal daquela cidade. Já o outro motorista Janielso Pereira de Lacerda, 34 anos, será sepultado às 17 horas, no Cemitério Municipal de Riolândia – cidade onde ele residia. Outras três pessoas foram encaminhadas em estado grave à Santa Casa de Votuporanga.