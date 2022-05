Região conquista investimentos em habitação e infraestrutura

Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo – deputado estadual Carlão Pignatari e o deputado federal Geninho Zuliani estiveram nesta quinta-feira em Mirassolândia, Ipiguá, Palestina e Icém, para anunciar investimentos nas áreas de habitação e infraestrutura para esses municípios.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, cumpriu agenda nesta quinta-feira (12) em quatro cidades da região noroeste paulista, onde anunciou construção de casas populares e recapeamento de estrada vicinal, e vistoria outras obras em andamento. O presidente da Alesp ainda recebeu o título de “Cidadão Palestinense”, oferecido pela Câmara de Vereadores de Palestina.

Em Mirassolândia, Carlão Pignatari se encontrou com a prefeita Célia Matos e com os vereadores locais, e se reuniu com a população no Centro de Lazer do Trabalhador da cidade. Depois, visitou a área onde serão construídas 60 casas populares pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

“Essa é uma grande conquista para a cidade de Mirassolândia. Muitas famílias serão beneficiadas com essas moradias. Antes, eram 50 unidades. Agora, serão 60 casas. O projeto está em andamento e em breve serão iniciadas as obras aqui em Mirassolândia”, afirmou o deputado.

Ainda na cidade, Carlão Pignatari vistoriou as obras de recapeamento da SP-427, rodovia que liga Mirassolândia a Ipiguá.

Já em Ipiguá, o presidente da Alesp foi até a rodovia onde serão construídos novos acessos e o anel viário da cidade, que vão dar mais segurança aos motoristas e desafogar o trânsito. A estimativa é de que os investimentos ultrapassem R$ 11 milhões, favorecendo a geração de emprego e renda para a cidade e região.

Na companhia do prefeito Efraim Garcia Lopes, Carlão Pignatari se encontrou com a população local, apoiadores e lideranças. Ele agradeceu ao novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, pelos investimentos no interior paulista. “O Rodrigo a gente já conhece, é um cara preparado, que sempre rabalhou por São Paulo e vai fazer muito mais por toda a nossa população. Muito obrigado por seu trabalho incansável”, disse.

No município de Palestina, além da homenagem recebida pelo Legislativo local, o deputado fez mais visitas. Acompanhado do prefeito Reinaldo Cunha, vistoriou as obras de recape da vicinal até Orindiúva e anunciou o recapeamento da estrada até o distrito de Ibiporanga. As obras devem começar no mês de junho.

“A Ordem de Serviço [da nova estrada] foi dada no dia 25 de abril. A expectativa nossa é que em no máximo 20 dias a obra seja iniciada, e com isso, vamos ter uma melhoria enorme para toda essa população. Uma obra histórica, que há muitos anos estava sendo reivindicada, não só pelos produtores e pela comunidade, mas também pelas lideranças políticas”, disse o presidente do Legislativo paulista.

Ao final da agenda, Carlão Pignatari ainda passou por Icém. No local, esteve presente na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Por meio de emenda parlamentar de sua autoria, a instituição recebeu equipamentos de informática. Ele também apresentou um veículo que foi conquistado pelo município com o seu apoio.