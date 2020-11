Reeducandos da região produzem mais de 266 mil máscaras reutilizáveis para alunos das Escolas Estaduais

Parques fabris estão na Penitenciária de Andradina e CPP de Rio Preto e, juntos, concentram 22,7% de toda a produção estadual.

Na volta às aulas das escolas estaduais, parte das máscaras e outros equipamentos de proteção individual entregues a alunos e professores estão sendo produzidos por reeducandos do sistema penitenciário do estado de São Paulo. O material foi adquirido, a baixo custo, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo junto a Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” – Funap e irá auxiliar na prevenção à Covid-19.

Somente na região de São José do Rio Preto, 69 reeducandos produziram 266.200 máscaras reutilizáveis para a rede de ensino estadual nos parques fabris instalados na Penitenciária de Andradina e no Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” de São José do Rio Preto.

NÚMEROS ESTADUAIS

Serão entregues, até o final de dezembro, o total de 1.576.800 máscaras de proteção reutilizáveis, destinadas a alunos, professores e equipe de funcionários das escolas. Desse montante, 1.169.000 máscaras já foram entregues, além de 225 mil máscaras de proteção facial do tipo face shield, as quais serão distribuídas pelas 91 Diretorias de Ensino no estado de São Paulo.

Para alcançar essa produção, 481 reeducandos de 13 unidades prisionais estão trabalhando em 15 oficinas de confecção da Funap. Todo o processo de produção segue rigorosos padrões sanitários, que garantem a qualidade e segurança dos produtos.

A participação da Funap no processo de retomada das aulas no estado de São Paulo é duplamente positiva, pois contribui para que as aulas retornem de forma segura e soma-se ao esforço de reintegração do apenado, por meio do trabalho.

Desde o início da pandemia de Covid-19, a Funap produziu mais de 6 milhões de itens de proteção. São máscaras descartáveis, reutilizáveis, do tipo face shield, aventais e toucas, que já atenderam a órgãos como a Secretaria da Administração Penitenciária, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Secretaria de Governo, organizações da sociedade civil, universidades, entre outros. A Secretaria de Estado da Educação atende 3,5 milhões de alunos e tem 190 mil professores atuando em sala de aula.