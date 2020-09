Redemoinho gigante se forma em sítio de Jales e impressiona moradores

Um redemoinho gigante surpreendeu as pessoas que estavam em um sítio na tarde do último domingo, 6 de setembro, entre Jales/SP e São Francisco/SP. Um vídeo que mostra o momento do fenômeno foi publicado por uma internauta, que presenciou a cena e disse que ao mesmo tempo foi incrível, também deu medo.

A altura do redemoinho chamou a atenção. Tal evento é comum nessa época do ano, tendo em vista a seca e os fortes ventos, unidos as altas temperaturas.

