Rede Eletrosom anuncia instalação de loja em Votuporanga com inauguração prevista para fevereiro

A loja de eletrodomésticos Eletrosom – considerada uma das 15 maiores redes de varejo do Brasil anunciou a vinda de uma filial para Votuporanga.

Na tarde desta quinta-feira, dia 14, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, recebeu em seu gabinete a visita do gerente regional da Rede Eletroom, Reif Wiliam, que anunciou que a loja será instalada no alto da rua Amazonas – centro comercial de Votuporanga.

De acordo com o secretário do prefeito Jorge Seba, o gerente regional anunciou ainda que veio para Votuporanga para montar a sua equipe de trabalho para a unidade, que deverá ser inaugurada ainda em fevereiro.

A Eletrosom é considerada uma das 15 maiores redes de varejo do Brasil, com mais de 30 anos de história e mais de 200 unidades distribuídas em todo o País. A loja chega à Votuporanga, em ponto estratégico nos altos da rua Amazonas.

O gerente informou ao secretário Rodrigo Beleza que, além de oferecer um diversificado mix de produtos em móveis e eletrodomésticos, a Eletrosom também oferecerá serviços como garantias especiais de compra, seguros, recargas para celulares, cursos online e empréstimos.

Por sua vez, Rodrigo informou que em uma das salas do Centro do Empreendedor, o próprio gerente está coordenando o processo de recrutamento de colaboradores, que começará com 10 funcionários diretos, sendo quatro vendedores, dois assistentes administrativos e um gerente. Os candidatos foram cadastrados pelo PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador) de Votuporanga. “Estamos muito feliz com a vinda de uma importante rede de lojas para nossa cidade. Essa é uma das principais propostas de trabalho do prefeito Jorge Seba e do vice Cabo Valter, gerar empregos e renda para nossa população.A vinda desta importante loja vai incrementar ainda mais o nosso pujante comércio votuporanguense”, destacou Rodrigo Beleza.

Câmara Municipal:

O presidente da Câmara Municipal – vereador Serginho da Farmácia destacou a vinda de mais uma importante rede de lojas para Votuporanga. “O que o nosso povo precisa, também é de emprego e renda. A Eletrosom virá para incrementar ainda mais o nosso comércio”, destacou o vereador.

