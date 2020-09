Recém-nascido é encontrado em caixa de papelão em SP

Bebê ainda com cordão umbilical foi encontrado por moradora da região do Capão Redondo, na zona sul da capital paulista. Ele foi socorrido com vida e levado ao hospital.

Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de papelão na Cohab Instituto Adventista, na região do Capão Redendo, periferia da zona sul de São Paulo, na tarde deste sábado (12).

De acordo com a Polícia Militar, uma moradora da região acionou o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após localizar a criança ainda com o cordão umbilical, dentro de uma caixa jogada em uma escadaria.

Ainda de acordo com a PM, quando os policiais militares chegaram no local e encontraram o recém-nascido, encaminhado rapidamente para o pronto socorro do Hospital do Campo Limpo, na mesma região.

Até o momento não é possível saber o estado de saúde do bebê e nenhum responsável pelo abandono foi localizado. O caso foi registrado no 47º DP (Capão Redondo), que deve apurar as circunstâncias do abandono.

