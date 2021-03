Receita Federal suspende atendimento presencial em Votuporanga

Medida serve de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19; atendimento remoto iniciará a partir de segunda-feira (8).

A pandemia do Covid-19 que está em sua denominada segunda onda, de acordo com especialistas da Saúde, obrigou a Receita Federal de Votuporanga/SP suspender temporariamente o atendimento presencial a partir de segunda-feira (8), conforme nota divulgada pela Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto/SP, na quarta-feira (3).

Segundo o comunicado, o atendimento para pessoas físicas por problemas relacionados ao CPF será feito por meio do e-mail: atendimentorfb.08@rfb.gov.br. Já os demais serviços deverão ser encaminhados ao e-mail: atendimentorfb.drfsjr@rfb.gov.br, pelo Chat no site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), e-CAC, ou ainda pelo “envelopamento” (Os contribuintes poderão entregar na Agência da Receita Federal do Brasil em Votuporanga envelopes contendo os serviços requisitados com os documentos necessários para análise. Neste caso deverão deixar telefone e responsável para contato).

A Receita Federal em Votuporanga fica localizada na Rua Tietê nº 3291, esquina com a Rua São Paulo, na área central da cidade.

Comunicado ainda informa que um eventual retorno do atendimento presencial será prontamente comunicado; além de ressaltar que “os serviços continuarão sendo prestados de forma remota sem prejuízo para a sociedade. A Receita Federal preza pela segurança de todos os cidadãos”.

Diário de Votuporanga