Recapeamento avança para novas ruas em bairros e na região central

Avenida Antonio Augusto Paes e Rua Paraíba recebem a melhoria neste momento; obra seguirá também para outras regiões da cidade

Quem passa pela Avenida Antonio Augusto Paes já pode observar uma nova realidade de malha asfáltica. Uma das principais vias de entrada da cidade teve todo o seu trecho recapeado nos últimos dias e agora está recebendo a nova sinalização de solo. O trabalho segue para a Rua Paraíba, na região central. Dentro desta etapa já foram recuperados, entre o fim do ano passado e o início deste ano, trechos da Avenida João Gonçalves Leite, Avenida Prestes Maia e de Avenidas e ruas dos Residenciais Noroeste e Monte Verde.

A obra faz parte do programa Asfalto Novo que nesta fase irá recuperar trechos de ruas em 25 bairros de todas as regiões, totalizando mais de 140 quarteirões. Esta fase do programa conta com diversos investimentos conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto ao Governo do Estado de São Paulo, entre eles, R$ 7 milhões e R$ 2,8 milhões, vindos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional; e R$ 4,8 milhões, do Detran-SP. Todos contaram com apoio do presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari.

Outras importantes avenidas também serão contempladas nesta etapa, são elas: Av. José Silva Melo (entre Ruas Rio Grande e Chile); Av. Antônio Alves da Silva (entre as Ruas Fábio Cavallari e Eremita Custódia Borges); Av. Brasil (entre Rua Guaporé e Av. José Marão Filho); Av. Orlando Guerra (entre Ruas Maria Edmea Blund Arroyo e Hermogenes Bruschi); Av. dos Bancários (entre Av. João Gonçalves Leite e Rua Tietê) e Av. Fortunato Targino Granja (entre Ruas Santos Dumont e Paraguai).

“Teremos novas etapas do programa Asfalto Novo sendo liberadas ainda neste ano com outros recursos que estamos conquistando. Já podemos observar a mudança em diversas ruas e avenidas contempladas e, com o avanço das obras, Votuporanga viverá uma nova realidade com mais segurança e melhoria na mobilidade urbana”, disse o prefeito Jorge Seba.