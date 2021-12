Cronograma de desenvolvimento

Os projetos poderão ser enviados ao evento até o dia 11 de fevereiro de 2022, quando o prazo de inscrição se encerrará e a etapa de avaliação será iniciada. As propostas selecionadas pelo Banco Central e pela Fenasbac serão divulgadas no dia 4 de março de 2022 e entrarão no processo de aceleração ainda no dia 28 do mesmo mês, que deve durar até julho de 2022.

Ao fim da etapa, os resultados finais serão divulgados e apresentados aos bancos, fintechs e instituições de pagamento.

Será uma criptomoeda como o Bitcoin?

Embora possa contar com uma tecnologia de blockchain — conforme sugere Fábio Araújo, coordenador do projeto do Real Digital do Banco Central —, é seguro afirmar que o Real Digital não será comparável ao Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda alternativa, como o Ethereum.

Isso se dá pelo formato de desenvolvimento da nova moeda digital, centralizado e auditado por entidades ligadas ao governo — características que significam, resumidamente, o oposto do desejado pelos entusiastas de criptomoedas. Outra diferença-chave é o próprio comportamento preço do Real Digital, inteiramente lastreado à sua versão tradicional com “baixa volatilidade”.

Resta aguardar o desenvolvimento dos projetos para conferir mais detalhes sobre o Real Digital.