“Em uma cidade com as características de Olímpia, os hotéis e parques formam um único conjunto, pois estão muito próximos e um alimenta o outro. Ficamos bastante felizes com a notícia. Essa é uma conquista para a cidade, que tem sua vida e sua economia atreladas ao turismo, por isso nos dedicamos tanto para que essa reabertura pudesse acontecer o quanto antes”, diz Rafael Almeida, CEO do Grupo Natos.

O Grupo opera na cidade o Enjoy Olímpia Park Resort, maior resort de multipropriedade do País, com 912 apartamentos, que voltou a funcionar no último dia 27/8 com capacidade de ocupação reduzida e seguindo uma série de medidas para garantir a segurança de colaboradores e hóspedes. O protocolo foi batizado de “Fun & Safe”.

Neste momento, apenas dois resorts da cidade estão operando, mas, segundo a Prefeitura, diante da notícia da autorização para reabertura dos parques, a expectativa é que os demais hotéis reabram a partir da primeira semana de outubro, seguindo o cronograma dos parques.

Olímpia, na região noroeste do Estado e com 54 mil habitantes, possui rede hoteleira superior a 23 mil leitos. Ali estão alguns dos parques mais visitados do mundo, como o Thermas dos Laranjais, maior da América Latina, além de outras atrações como o Vale dos Dinossauros. Em breve a cidade ganhará ainda mais duas atrações, Museu de Cera e Bar de Gelo, ambos em construção.

Segundo a Prefeitura, na próxima semana haverá uma reunião com todos os representantes do trade turístico e a Secretaria Municipal de Turismo. Um novo decreto municipal deverá ser apresentado, regulamentando o funcionamento dos atrativos.

Sobre o Grupo Natos

Sediado em Goiânia (GO), o Grupo Natos administra as duas maiores incorporações de multipropriedade do Brasil, o Enjoy Olímpia Park Resort e Solar das Águas Park Resort, com mais de 35 mil clientes ativos. Criado em 2012 com o objetivo de desenvolver empreendimentos ligados ao turismo na cidade de Olímpia, no interior paulista, o grupo está expandindo suas operações para outras regiões do País por meio de novas parcerias, com a gestão de empreendimentos dos incorporadores Griffe Investimentos, Gera Participações, Montebelo Empreendimentos e WPX Holding.