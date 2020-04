Raul Gil sofre acidente e fica sob observação em hospital, em São Paulo

Segundo Neide Montoni, secretária do apresentador, ele “pisou em falso e sofreu um tombo na escada”, mas está bem e não sofreu fraturas.

Raul Gil sofreu um acidente doméstico em sua casa, em São Paulo, e teve que ficar sob observação no Hospital Albert Einstein. De acordo com a sua secretária, Neide Montoni, o apresentador está bem, não teve fraturas e sairá do hospital neste sábado (18), por volta das 12h.

O apresentador, de 82 anos de idade, sofreu um acidente doméstico no último domingo (12), ao levar um tombo na escada.

“Ele sofreu uma queda. Não machucou, não teve gravidade. Ele foi subir a escada, pisou em falso no segundo andar e caiu sentado. Como é uma pessoa de 82 anos, precisou fazer exames e passar por avaliação médica, mas nada aconteceu. Ele ficou apenas sob observação”, explicou Neide à Quem na manhã deste sábado.

Neide ainda negou veemente que o apresentador tenha tido alguma fratura na queda.

FONTE: Informações | revistaquem.globo.com