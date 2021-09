Rapaz de 25 anos morre afogado ao pescar no rio Tietê

Um rapaz de 25 anos, morador em Avanhandava, morreu na tarde de domingo (19) após se afogar no rio Tietê em Buritama.

Segundo o boletim de ocorrência, Gabriel Pereira da Silva estava pescando dentro do rio e acabou se afogando. O irmão da vítima contou que entrou e conseguiu tirá-lo da água.

A vítima estava desacordada e seu irmão realizou procedimento de massagem no peito para tentar reanimá-lo. A ambulância foi chamada e levou o jovem até o pronto-socorro municipal. Porém, ele chegou sem vida ao hospital.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Na segunda-feira, 39 graus; na terça, previsão até 41 graus de temperatura. A semana começou fervendo em Rio Preto, a exemplo do que ocorre em todo o noroeste do Estado de São Paulo. Só a partir de quarta-feira a situação deve dar uma amenizada, mas ainda assim permanecerá em alta.

De acordo com os dados do Operador Nacional do Sistema, duas usinas da região permanece no nível de 0% de volume útil, ou seja, sem possibilidade de navegação pelas hidrovias, embora continuem com capacidade de produção de energia elétrica. São os casos das usinas de Ilha Solteira e de Três Irmãos.

Dicas

Em tempos quentes como agora, a combinação de altas temperaturas com maior quantidade de banhistas, ou mesmo em atividades de pesca, pode ajudar a aumentar o número de casos de afogamentos em praias, rios e piscinas.

De acordo com levantamento da Secretaria da Saúde do Estado, duas pessoas morrem por dia no Estado, vítimas de acidentes do tipo.

Metade das ocorrências estão relacionadas com adultos entre 20 e 49 anos.

1 – Atenção às placas de sinalização do Corpo de Bombeiros nos locais de maior perigo. Entre na água apenas nos pontos mais seguros;

2 – No mar e rios, onde houver correnteza, não ultrapasse a linha da cintura para não ser surpreendido por depressões no solo, ondas e correntes inesperadas;

3 – Se for para o fundo não dispense o uso de boia e jamais a abandone, mesmo em momentos de maior controle;

4 – Em caso de perigo, tente manter a calma e não nade contra a correnteza. Sinalize com os braços para pedir ajuda e tente boiar;

5 – Nos rios, caso perca o controle, nade no mesmo sentido da correnteza, tente ficar mais próximo das laterais e procure se aproximar lentamente das margens;

6 – Evite mergulhar de cabeça em depósitos naturais de água, pois o fundo está em constante transformação. O choque pode provocar desmaios e traumas de sérias consequências para a coluna cervical;

7 – Não entre na água se estiver alcoolizado. O uso de bebidas alcoólicas tira o senso de perigo e expõe a pessoa a riscos desnecessários;

8 – Mergulhe sempre na companhia de outras pessoas que possam auxiliá-lo quando preciso;

9 – Evite ou redobre a atenção com os mergulhos noturnos em mares e rios, pois há riscos de ficar preso em redes de pesca e a visibilidade do ambiente fica comprometida;

10 – Muita atenção com as crianças: designe uma pessoa específica para tomar conta delas. Essa pessoa deve evitar o consumo de bebida alcoólica e se concentrar exclusivamente no cuidado às crianças;

11 – Não confie na falsa impressão de segurança que comumente os pais têm com o uso de boias e com a presença de outros banhistas conhecidos em torno da piscina;

12 – Não descuide das crianças, mesmo com a presença de um salva-vidas. Lembre-se que, nessa época, eles têm uma grande quantidade de banhistas para cuidar. Além disso, a visão deles pode ser prejudicada pelo ângulo ou pela movimentação de pessoas.

DLNEWS: