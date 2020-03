Radialista morre após bater motocicleta contra ônibus de estudantes em Três Fronteiras

Acidente aconteceu na Rodovia Rodovia Ettore Bottura (SP-595) no começo da noite desta quarta-feira (11).

Um motociclista de 25 anos morreu em um acidente de trânsito no começo da noite desta quarta-feira (11), na Rodovia Ettore Bottura (SP-595), em Três Fronteiras/SP. Allef Willian transitava pela rodovia quando perdeu o controle da direção e bateu contra um ônibus de estudantes que transitava no sentido oposto.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista trafegava no sentido Santa Rita d’ Oeste/SP, quando por motivos a serem esclarecidos perdeu o controle e bateu de frente com um ônibus de estudantes da Prefeitura de Santa Albertina/SP. O coletivo tinha como destino Santa Fé do Sul/SP.

A suspeita é que um pneu da moto estourou e provocou o acidente. Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O motorista e os passageiros do ônibus não ficaram feridos.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil investiga o acidente.

Vítima – jovem locutor

Allef Willian, locutor da Mega FM e também Jovem Pan de Santa Fé do Sul, emissoras do Grupo Moraes de Comunicação. Informações dão conta que Allef fez seu programa pela emissora, e se dirigia para a cidade de Santa Rita d´Oeste, onde o mesmo reside com sua esposa, casados inclusive recentemente.

O jovem locutor, seria do Paraná, estava a aproximadamente a quatro meses na região, não resistiu aos ferimentos e vindo a óbito. Colegas de profissão lamentaram profundamente o ocorrido.

