Queda de motocicleta deixa jovem ferida em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Acidente ocorreu na Avenida Prestes Maia, no bairro Cidade Nova. Em nota, a Santa Casa informou que A.M.I., de 25 anos, passava por cirurgia, na manhã desta quinta-feira.

Na tarde desta quarta-feira (22), uma jovem de 25 anos, moradora de Valentim Gentil/SP, sofreu ferimentos graves após cair com uma motocicleta na Avenida Prestes Maia, no bairro Cidade Nova, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos à condutora caiu ao solo com o veículo, sendo socorrida pela unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o pronto socorro da Santa Casa.

Nesta quinta-feira (23), em nota, o centro médico informou que “A.M.I., de 25 anos, passa por cirurgia neste momento”.

Causas do tombamento ainda são desconhecidas.