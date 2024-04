QUE EMOÇÃO: Votuporanguense vence o Marília nos penaltis e está classificado para semifinal da A3

O Votuporanguense está na semifinal do Paulistão A3 2024. Jogando em casa, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, na noite deste sábado, dia 6, o CAV venceu o Marília no tempo normal, por 2 a 1, e nas penalidades, por 5 a 3, para avançar no certame.

No jogo de ida, realizado no último sábado, em Marília, o MAC fez valer o fator casa e de virada venceu pelo placar de 2 a 1, podendo até empatar na noite deste sábado que conseguiria a vaga na semifinal. Já o Votuporanguense precisava de uma vitória por dois gols, para avançar direto, ou por um e levar a definição para as penalidades.

A partida começou com os donos da casa avançando ao ataque. Precisando do resultado, o Votuporanguense partiu pra cima em uma blitz nos primeiros minutos, mas o primeiro gol só foi sair aos 35’. Vinicius Baracioli recebeu na ponta direita, invadiu a área e fuzilou a rede para abrir o placar, resultado que levaria a partida aos pênaltis. Após o gol, os mandantes seguiram pressionando, mas foram ao vestiário com o 1 a 0 favorável. No mesmo ritmo da primeira etapa, o Votuporanguense partiu pra cima no início da segunda e logo conseguiu o gol. Aos 8’, Vinicius Baracioli cruzou com perfeição e Wendel Jr. cabeceou no cantinho para fazer 2 a 0, placar esse que colocaria o CAV nas semifinais, sem a necessidade dos pênaltis. Precisando do gol, o Marília foi obrigado a sair para jogar e começou a pressão. O gol não demorou muito para sair. Aos 14’, Mateus limpou a defesa adversária e arriscou de longe para fazer um golaço, empatando, novamente, o placar agregado. Empurrado pela torcida, foi o CAV quem ditou o ritmo do jogo, mas parando na falta de pontaria e no goleiro Filipe Garça, os mandantes não conseguiram o gol e a vaga na semifinal partiu para a decisão por pênaltis.

Nas penalidades, Romário iniciou batendo para o MAC e converteu. Wendel Jr. também marcou na primeira cobrança dos mandantes. A segunda série começou com João Lucas desperdiçando o pênalti para o Marília e João Paulo fazendo uma ótima defesa. Vinicius Baracioli não seguiu o mesmo caminho e converteu. Luiz Henrique abriu a terceira série convertendo para o MAC, assim como Bady. Zé Andrade marcou para os visitantes, juntamente com Amorim. Mateus teve a pressão de bater o pênalti que poderia eliminar o MAC, mas não sentiu e converteu. O último pênalti da disputa ficou com o histórico Gabriel Barcos que marcou e fez a festa da torcida. Votuporanguense classificado para a semifinal da A3!

Com o resultado, o Votuporanguense crava o seu lugar na semifinal e espera a definição do último confronto das quartas para saber quem será seu adversário. Já o Marília planeja agora o seu segundo semestre e pode disputar a Copa Paulista.

Foto: Rafa Bento/CAV