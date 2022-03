O CEO da Pfizer, Albert Bourla, disse, neste domingo (14), que a quarta dose da vacina da farmacêutica americana contra o novo coronavírus será necessária. De acordo com ele, a terceira dose é “muito boa” para evitar hospitalizações e mortes pela doença, mas não é tão eficaz contra infecções após alguns meses.

“Neste momento, da maneira que vimos, é necessário uma quarta dose. A proteção que você está recebendo da terceira, é boa o suficiente, na verdade muito boa para hospitalizações e mortes. Não é tão boa contra infecções”, disse Bourla no programa Face the Nation da CBS.

No Brasil, até o momento, além das duas doses ou da dose única da Janssen, o país aplica a terceira dose da vacina — a segunda, no caso da Janssen —, também chamada de dose de reforço. Apenas imunossuprimidos podem tomar a quarta dose no país.