Quarentena segura: como manter as crianças longe de acidentes com aparelhos elétricos

Com mais tempo livre dentro das residências, os pequenos podem desejar explorar lugares e objetos que normalmente passariam despercebidos, por isso, é necessária atenção redobrada com alguns itens, especialmente aparelhos elétricos, fios e tomadas.

Em tempos de isolamento social em função da Covid-19, ficar em casa com as crianças tem exigido uma dose extra de criatividade e cuidados dos pais. Com mais tempo livre dentro das residências, os pequenos podem desejar explorar lugares e objetos que normalmente passariam despercebidos, por isso, é necessária atenção redobrada com alguns itens, especialmente aparelhos elétricos, fios e tomadas. Dessa forma, a Elektro reforça algumas medidas de segurança para que esse momento seja vivido com mais tranquilidade. E não há restrição de idade para segui-las.

É natural que os pais fiquem preocupados com o bem-estar das crianças. Enquanto alguns trabalham no modelo ‘home office’ e outros cuidam das suas tarefas diárias, elas precisam ser entretidas, seja por meio de jogos, brincadeiras ou alguma atividade familiar. Por isso, é preciso ficar atento aos riscos.

O primeiro perigo que pode existir são os choques elétricos. Uma atitude importante é adotar o uso de protetores em todas as tomadas. Isso evita principalmente a introdução de objetos, especialmente os de metais, o que pode gerar um grande risco. Além disso, algumas recomendações devem ser seguidas após o manuseio de água. É essencial estar devidamente calçado e seco quando entrar em contato com qualquer tipo de eletrodoméstico ou aparelho eletrônico.

Em geral, as crianças não devem mexer em aparelhos elétricos e fios. A atenção aqui deve acontecer, sobretudo, quando objetos como celulares e tablets estão carregando – o uso deve ser suspenso até que a carga esteja completa. Os equipamentos eletrônicos só devem ser ligados e desligados da tomada por um adulto, sempre com a atenção para puxar pelo plugue, jamais pelo fio.

Principais dicas da Elektro:

Sempre verifique o estado da fiação do aparelho antes de plugá-lo à tomada. Caso o fio esteja desgastado em algum ponto, existe o risco de choque elétrico;

Não mantenha o uso do T (benjamim) e extensões de forma definitiva, pois isso pode levar a curto circuitos e incêndios;

Sempre esteja devidamente calçado e seco ao entrar em contato com qualquer tipo de item elétrico;

Além dos protetores nas tomadas, é importante checar se todas as tomadas existentes na residência estão de acordo com o novo padrão;

As crianças devem ser mantidas à distância de aparelhos elétricos, fios e tomadas. O manuseio deve ser feito por um adulto.

