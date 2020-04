Weissmann afirma que o primeiro cuidado é tirar os sapatos antes de entrar em casa e deixar em uma área externa, se possível. “Também deve tirar a roupa e colocá-la para lavar e higienizar objetos pessoais, como óculos, bolsa e celular. Depois, deve limpar a maçaneta e evitar tocar nos objetos em casa. Aí, lavar as mãos com água e sabonete ou tomar um banho”, diz Weissmann.

Os cuidados são parecidos com o do item anterior, mas eles devem se estender também para o ambiente de trabalho. Por isso, Weissmann afirma que é importante higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool gel, além de evitar tocar nos olhos, nariz e boca.

Famílias com infectados ou com suspeitos de infecção

“Todos os itens, sejam as roupas de cama ou toalhas que estejam no interior do quarto, devem ser colocadas de forma adequada em um saco plástico. Quem for buscar essas roupas deve usar luvas, e as luvas também devem ser desprezadas em outro saco plástico, assim como papéis, papel higiênico e lenços de papel utilizados [pelo infectado]”, diz Gorinchteyn.

Segundo ele, as roupas utilizadas devem ser lavadas imediatamente em uma máquina de lavar sozinhas, sem roupas de outros moradores. Para a limpeza, podem ser usados os produtos usuais, como sabão em pó e amaciante.

“Talheres e copos devem ser higienizados de uma forma muito cuidadosa, preferencialmente pré-lavados pelo paciente dentro de um cômodo que tenha um banheiro. Caso contrário, o ideal seria fazer a manipulação disso com luvas e máscaras. Se puder usar copo, garfo e faca descartáveis, é melhor para não ter esse risco [de contaminação]”, afirma Gorinchteyn.

Com qual regularidade a faxina deve ser feita?

Segundo Weissmann, a faxina na casa deve ser diária para evitar novas infecções. Já dentro do cômodo em que o infectado está isolado, Gorinchteyn afirma que ela pode ser menos frequente para diminuir um possível contato com as outras pessoas da casa.

Tem algum cômodo que deve receber atenção especial?

Weissmann afirma que o banheiro deve ter uma limpeza mais cuidadosa, pois o vírus pode ser eliminado pelas fezes. “Mas não se sabe até que ponto esse achado tem relação com a transmissão. Também é necessário ter maior atenção com as superfícies em que a pessoa com Covid-19 possa ter tocado.”

Gorinchteyn afirma ainda que a atenção do banheiro deve ser especial porque “é um lugar em que [resíduos] são liberados, sejam de tosse com catarro, sejam secreções da higienização de nariz”. Por isso, segundo ele, é muito importante aplicar desinfetantes e água sanitária com cuidado no cômodo. “Se [o infectado] não tiver um banheiro [só para ele] e tiver que sair do quarto, todo vez que ele usar o banheiro, alguém vai lá, limpa com água sanitária e passa o álcool nas torneiras. Tudo com luvas descartáveis”, afirma Gorinchteyn.

Quem deve fazer a faxina dos cômodos que o infectado ou o suspeito de infecção ocupa?

Segundo Weissman, a limpeza deve ser feita preferencialmente pela própria pessoa com a infecção, que deve ficar em um quarto exclusivo e ter um banheiro de uso somente seu, se possível.

Mesmo assim, como já foi colocado acima, de tempos em tempos, o infectado vai passar as suas roupas sujas, talheres e toalhas para outro morador poder fazer a limpeza destes itens. Por isso, segundo Gorinchteyn, deve ser eleita uma única pessoa para realizar estes serviços. “O cuidador deve fazer todos os serviços de levar comida, pegar os pratos, pegar o material que deve ser descartado, como roupas e tudo mais”, diz Gorinchteyn.