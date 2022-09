Doação será destina à Santa Casa de Votuporanga; coleta segue até o dia 20 de setembro

O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev está realizando uma campanha de arrecadação de gelatinas para serem doadas à Santa Casa de Votuporanga. Até o dia 20 de setembro, a doação poderá ser feita no Laboratório Integrado de Comunicação (Lab.In), no Bloco 1 do Campus Centro.

Sob a supervisão da coordenadora, Prof. Me. Vanessa Pagliarani Zeitune, a iniciativa e realização da ação é do 8° período da graduação. A entrega está prevista para o fim deste mês.

De acordo com Vanessa, a campanha reforça a responsabilidade social da Instituição. “A Santa Casa é uma parceira de longa data e, assim como nós, seu foco está no desenvolvimento de trabalhos que fazem toda a diferença na comunidade. Mais do que um dever, é um prazer colaborar”, explicou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (17) 99787-5870.