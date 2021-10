Ação, intitulada “Juntos pelo Amor”, beneficiará a entidade assistencial “Dr. Adolfo Bezerra de Menezes”; iniciativa segue até o dia 13 do próximo mês

Os alunos do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV estão promovendo uma campanha para arrecadação de leite longa vida, até o dia 13 de novembro. A iniciativa, intitulada “Juntos pelo amor”, tem o objetivo de beneficiar a entidade assistencial “Dr. Adolfo Bezerra de Menezes”, em Votuporanga.

A coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Pagliarani Zeitune, destaca que, em mais uma oportunidade, os universitários se mostram envolvidos em contribuir com a população. “Nosso objetivo é colaborar, cada vez mais, com a diminuição da desigualdade social. Estamos vivendo um momento em que, agravado pela pandemia, muitas pessoas estão em situação de extrema vulnerabilidade. Com a ação, podemos contribuir com a comunidade, além de sensibilizar os diversos setores da sociedade para que colaborem também”, disse.

O ponto de coleta para a arrecadação do alimento está localizado no Campus Centro da UNIFEV, com entrada pela rua Pernambuco, nº 4.196. Os interessados também poderão contribuir por meio de pagamentos realizados via Pix: 17 99789-0060.